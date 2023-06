Nuova Florida, ufficiale l'arrivo di Alessandro Sbordone

Nuovo arrivo in casa Nuova Florida, con la squadra laziale che annuncia per il prossimo campionato di Serie D l'attaccante classe 1997 Alessandro Sbordone. Il calciatore ha una lunga militanza nelle serie minori, specialmente negli scorsi quattro anni passati al Nettuno dove ha messo a segno 58 reti oltre che un passato che l'ha visto militare per Anzio, Latina e Rieti. Di seguito la breve intervista rilasciata al sito ufficiale del club ardeatino.

Cosa ti ha convinto a scegliere questo progetto?

Tra le cose che mi hanno spinto a sposare questo progetto c’è sicuramente la professionalità della Società, dove c’è un ambiente tranquillo e dove si può fare calcio serenamente e questo è un fattore importante che ti permette di fare bene.

Ringrazio poi il Direttore ed il Mister per la fiducia e l’opportunità, perché per me la Serie D è una rivincita personale e mi auguro di contribuire ed aiutare la squadra.

Cosa ti aspetti da questa stagione?

Mi auguro solo di riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci prefisseremo ad inizio stagione e , come già detto, di aiutare il più possibile la squadra per toglierci insieme delle soddisfazioni.