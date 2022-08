Nuova Florida, ufficiale il ritorno di Toskic

Torna Idriz Kostic, che dopo due anni è di nuovo un calciatore del Nuova Florida ed è stato annunciato cosìdalla squadra laziale. "Dopo due anni torna il talentuoso centrocampista Italo/Montenegrino, aveva lasciato il Nuova Florida nella stagione 2019/20 per approdare nel girone H vestendo la maglia del Gravina, l’anno successivo 2020/21 passa al Sona Girone B. In questo inizio di stagione ha firmato per il Fk Jezero serie A Montenegrina dove aveva già iniziato il campionato, ma alla chiamata del Nuova Florida non ci ha pensato due volte rescindendo il contratto per approvare di nuovo nella sua ex Società. Bentornato Idriz".