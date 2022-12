Nuova Florida, due nuovi acquisti per la prima squadra

Entrano altri due giovani nell'organico del Nuova Florida, che sul suo sito ufficiale ha annunciato gli acquisti dei due classe 2004 Mattia Rosauri e Simone Quinterno. "Il talentoso centrocampista Matteo Rosaruri, classe 2004’, sommerso di richieste approda al Nuova Florida. Matteo anche se di giovane età vanta già 3 anni di calcio giocato con i “grandi”, prima con il Terni Est Soccer School in Promozione nella stagione 2019/2020, in quella 2020/2021 passa poi al Taranto e nella successiva 2021/2022 torna al Terni Est Soccer School. Arriva dall’Orvietana dove ha iniziato la stagione in corso. Dopo l’ingresso di Rosauri un altro classe 2004’ approda alla corte di mister Boccolini Simone Quinterno, terzino destro, scuola calcio Napoli, giovane di talento proviene dal Formia dove la scorsa stagione, nonostante la giovanissima età, ha collezionato 18 presenze in serie D. Ha iniziato il 2022/2023 in Eccellenza con la Vico Equense totalizzando 15 presenze da titolare.".