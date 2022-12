Nuova Florida, doppio colpo Muzzi e Tamburlani

Inizia il calciomercato per la Serie D e si scatena la Nuova Florida, che sta continuando a mettere a segno acquisti su acquisti. Oggi è il turno di Tommaso Tamburlani e Ramon Muzzi, il primo ex storico del Nuova Florida e il secondo con una lunga esperienza di campionato. Entrambi provengono dalla Lupa Frascati, e sono stati presentati così dal club laziale. "Dopo solo 3 mesi Tamburlani torna a casa. Tommaso che ha vissuto questa parentesi con la Lupa Frascati torna quindi in biancorosso, vestirà la maglia che ha vestito per 4 anni consecutivi, dove era anche il Capitano. La Società è lieta di poter annunciare l’accordo con Ramon Muzzi, attaccante esterno. Muzzi è cresciuto nel settore giovanile del Torino, dopo l’esperienza con Roma,Lazio e Brescia. Nella stagione 2018/2019 passa al Savona dove disputa un ottimo campionato il primo con i “grandi”, per poi passare al Borgosesia nella stagione 2019/2020. Nel 2020/21 fa ritorno a casa alla Lupa Frascati dove vince il campionato di Eccellenza, e passa all’Arezzo disputando il campionato di serie D vantando ottime prestazioni con gol e assist, arriva al Nuova Florida dalla Lupa Frascati.".