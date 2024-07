Nuno Tavares alla Lazio: accordo trovato con l'Arsenal

“Abbiamo trovato l’accordo con l’Arsenal”. Così il ds Fabiani della Lazio è intervenuto a margine della conferenza stampa di Noslin per quanto riguarda la trattativa fra il club biancoceleste e quello londinese per il trasferimento a Formello di Nuno Tavares. Una buona notizia per Baroni che aspetta un nuovo rinforzo sulla fascia.

Chi è Nuno Tavares

Nuno Tavares è un terzino sinistro portoghese classe 2000 di proprietà dell’Arsenal. Giocatore duttile, oltre nella posizione di terzino può essere utilizzato sia da esterno in un centrocampo a 5. Laterale di spinta, è abile nel saltare l’uomo. Arrivato all’Arsenal dal Benfica, con i Gunners non è riuscito a sfondare. Infatti dopo la prima stagione a Londra è stato girato in prestito prima al Marsiglia (39 presenze e 6 gol in tutte le competizioni) e poi al Nottingham Forrest giocando 8 partite in Premier League (più 4 in FA Cup).

La trattativa

Lazio ed Arsenal hanno trovato l’accordo per il trasferimento in biancoceleste di Nuno Tavares (scadenza con i Gunners a giugno 2025) sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato fra i 7 e gli 8 milioni di euro. Trovato l’accordo col terzino, adesso il club di Lotito sta trattato con l’entourage del giocatore per quanto riguarda l’ingaggio e commissioni. A Formello c’è fiducia per la buona riuscita dell’operazione.

Fuori Hysaj

Nuno Tavares si candida ad essere il titolare della fascia sinistra della Lazio. Con l’arrivo del portoghese l’indiziato numero uno a lasciare la Capitale è Hysaj. L’albanese richiesta esplicita di Sarri non ha mai convinto dirigenza e piazza, e ha il contratto in scadenza la prossima estate. Per questa ragione Lotito è pronto a cederlo anche liberandolo gratis ma risparmiando sui due milioni di euro di ingaggio.