Noslin alla Lazio: Baroni pronto ad abbracciare il suo pupillo

La Lazio sta per chiudere il colpo Noslin. La trattativa per portare a Formello l’attaccante dell’Hellas Verona è pressochè conclusa. Gioisce Baroni che può riabbracciare il suo pupillo.

Chi è Noslin

Noslin, olandese classe 1999, è un attaccante capace di ricoprire qualsiasi posizione del fronte offensivo. Arrivato all’Hellas nello scorso mercato invernale (prelevato da Setti per 3 milioni di euro dal Sittard) è stato fra gli artefici della clamorosa salvezza centrata dai veneti. Imprescindibile per Baroni, Noslin in 17 partite (tutte da titolare) ha segnato 5 gol e messo a segno 4 assist trascinando l’Hellas alla permanenza in Serie A.

Le cifre

Noslin arriverà alla Lazio con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro. In favore del Verona anche altri due milioni in bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Il giocatore è pronto a firmare un contratto di 5 anni a due milioni di euro a stagione.

Noslin nella Lazio

Noslin sarà un vero e proprio jolly nella nuova Lazio di Baroni. Il tecnico infatti è pronto ad utilizzare l’attaccante sfruttando tutta la sua duttilità da prima punta o esterno/trequartista. Ai nastri di partenza nell’undici ideale biancoceleste si giocherà una maglia da titolare con Isaksen e Tchaouna.