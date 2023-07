NF Ardea, un ex centrocampista dell'UniPomezia è il nuovo acquisto

La Società è lieta di comunicare l’approdo al Mazzucchi del centrocampista classe 2005 Damiano Petrazzi. Damiano, proveniente dall’Unipomezia, ha fatto il suo esordio durante la stagione 2022-2023 in Prima Squadra, prima in Coppa contro il Nettuno ed infine in Eccellenza contro l’Astrea. È una nuova risorsa a disposizione di Mister Boccolini, con un trascorso importante a livello giovanile e con la volontà di imporsi tra i “grandi”. Di seguito le sue prime dichiarazioni ufficiali

Cosa ti ha convinto a scegliere questo progetto?

Ho scelto questo progetto per la categoria, perché venivo da un’Eccellenza e quindi ho fatto un salto in Serie D. Il secondo motivo è perché la NF Ardea è la squadra della mia città.

Cosa ti aspetti da questa stagione?

Siamo consapevoli che sarà una stagione impegnativa, essendo noi una squadra giovane ma affamata. Spero di dare il miglior contributo possibile

Benvenuto, Damiano!

[ufficio stampa NF Ardea]