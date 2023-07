NF Ardea, ufficiale l'arrivo di un ex Arezzo ed Empoli

Davide Fraraccio è un portiere nato a Roma il 30 giugno 2005, dotato di fisico, rapidità ed esperienza. Vanta già diverse esperienze nonostante la giovane età, infatti prima dell’ultima parentesi ad Empoli, ha indossato la maglia dell’Arezzo, quando il Club militava in Serie C e in Serie D. Passa ora al Club di Via Rieti per dare continuità e contribuire agli obiettivi societari. Cosa ti porti dietro da questa esperienza ad Empoli? È stata una bellissima esperienza, mi porto una preparazione importante, e soprattutto è stata importante per la mia crescita personale, quindi anche a livello caratteriale e ovviamente professionale. Cosa ti aspetti a livello personale? Anche questa nuova esperienza sarà molto importante, perchè sarà in primis la mia prima avventura in Prima Squadra, e poi sono sicuro che potrò imparare molto dai miei compagni di reparto, dallo Staff e da tutto l’ambiente NF Ardea. Non vedo l’ora di cominciare! Benvenuto alla NF Ardea Davide, siamo sicuri che ci divertiremo insieme! Noi siamo NF ARDEA!

[ufficio stampa NF Ardea]