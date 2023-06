NF Ardea, ufficiale l'arrivo di un centrocampista ex Rieti e Viterbese

Nuovo centrocampista per la NF Ardea, che comunica sul suo sito ufficiale l'accordo con il giovane centrocampista Gabriele Canestrelli per la prossima stagione. "La Società comunica di aver raggiunto l'accordo con il centrocampista per la stagione 2023/2024. Il centrocampista classe 2001, nato a Tarquinia, ha militato nell’ultima stagione sportiva nel Vis Artena, Serie D Girone G, collezionando 28 presenze. Nonostante la giovane età, vanta già diverse esperienze in Prima Squadra con Rieti, Flaminia Civita Castellana, Monterosi Tuscia e Viterbese, con la quale ha esordito in Serie C. Questo messo a segno dalla Società è un tassello importante, che si assicura un centrocampista con oltre 70 presenze in Serie D e tanta voglia di riconfermarsi. Prosegue ininterrottamente il lavoro della Società in vista del prossimo campionato!

Di seguito le prime parole del nostro nuovo numero 8.

Cosa ti ha convinto a scegliere questo progetto?

Era il progetto che cercavo e che ho voluto, il Direttore ed il Mister mi hanno voluto fortemente e questo sin sa subito mi ha portato ad avvicinarmi a questa realtà. Sono convinto che questo della NF Ardea sia un progetto sano, dove si possa lavorare bene e in tranquillità, inoltre conosco molto bene le qualità umane e professionali dell’allenatore e questo ha facilitato la mia scelta.

Cosa ti aspetti da questa stagione?

La stagione sarà complessa ed impegnativa, saremo una squadra giovane ma pronta a giocarsela con tutti, e per questo dovremo lavorare sodo sin dal primo giorno per gettare le giuste basi e per centrare in primis l’obiettivo salvezza, per potere poi ambire ad obiettivi sempre più ambiziosi!

Noi siamo NF ARDEA!"

[ufficio stampa NF Ardea]