NF Ardea, ufficiale l'acquisto di Di Vico

La Società è lieta di comunicare l’approdo dell’attaccante centrale Francesco Di Vico, nato a Roma il 31 luglio 2001. Francesco è un giovane attaccante centrale, che nonostante l’età, vanta già 93 presenze tra Serie D, Coppa Italia di Serie D e play off. Ha militato nel Real Monterotondo Scalo, Vis Artena, Albalonga, Anagni e Romulea. Ora approda alla NF Ardea con un ruolo molto importante per continuare a crescere e per apportare il suo contributo alla causa. Di seguito sono riportate le sue prime dichiarazioni ufficiali:

Cosa ti ha convinto a scegliere questo progetto?

Sicuramente la fiducia della Società e dello Staff ha inciso molto, ma sono stato convinto anche dal progetto che il Direttore Generale sta portando avanti, ovvero quello di allestire una squadra giovane ma affamata, sono sicuro che faremo di tutto per centrare i nostri obiettivi e magari puntare anche in alto.

Cosa ti aspetti da questa stagione?

In primis essendo un attaccante spero di migliorare il mio bottino e aiutare la squadra, poi mi piacerebbe ovviamente crescere insieme alla squadra e anche a livello personale, sono sicuro che questa sarà un’esperienza molto importante per me, sotto tutti i punti di vista.

Benvenuto, Francesco!

[ufficio stampa NF Ardea]