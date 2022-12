Nettuno, un ex Latina e Aprilia è il nuovo acquisto

Firma il trasferimento definitivo con il Nettuno Calcio, un rinforzo tra i pali per mister Aldo Panicci, il giovane di talento Alfieri Alessandro. Classe 2001 con un curriculum di tutto rispetto: Cresciuto nelle giovanili di Vigor Perconti e Latina Calcio, approda nella Juniores Nazionale dell’ Aprilia Racing per poi approdare in D sempre con la maglia biancazzurra, per poi passare in serie D al Cassino e Correggese.

[comunicato ufficiale Nettuno]