Nettuno, ufficiale l'arrivo di un nuovo centrocampista

Colpo per il Nettuno, che apre la sua finestra invernale di calciomercato con l'ingaggio di Alessandro De Falco, presentato così sul suo sito ufficiale. "Primo rinforzo in questa finestra di mercato per mister Aldo Panicci. In arrivo Alessandro De Falco, centrocampista e esterno classe 1999, gode di grande esperienza e qualità calcistica in questa categoria. Benvenuto in verde azzurro Alessandro".