Nettuno, dal calciomercato arriva un difensore centrale

La sessione di calciomercato invernale sta portando tanti volti nuovi in Eccellenza Lazio, e tra i più attivi c'è proprio il Nettuno. La squadra laziale ha infatti annunciato l'acquisto del difensore centrale Eugenio Nardelli, presentato così sulla sua pagina ufficiale "Come promesso ecco un’altra bomba di mercato:Eugenio Nardelli Difensore centrale sx con un curriculum da invidiare. Classe 2001 alto 1,90 mt. Ha giocato con Teramo, Spezia, Juvestabia,Entella, Messina e Brindisi, benvenuto in verde azzurro"