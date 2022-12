Nettuno, il nuovo acquisto è un nazionale polacco

Il Nettuno sta vivendo una buona stagione tra Coppa Italia Eccellenza e il girone A, e non ha intenzione di fermarsi nemmeno sul calciomercato. La squadra laziale ha ufficializzato l'acquisto di un nuovo giocatore, con un passato nelle giovanili di una nazionale importante come la Polonia. "Non si ferma il Mercato del Nettuno calcio…. Dalla Nazionale Under 16 Polacca arriva il giovane PIOTR STANISLAW classe 2003. Tra le sue qualità tanta corsa, forza fisica e dribbling stretto e veloce con il vizio del gol. Benvenuto Piotr"