Calciomercato Lazio, Lotito e Tare battono un colpo: è ufficiale il rinforzo per la difesa

La Lazio ha preso Musacchio dal Milan. Il 30nne da sabato sarà inserito nella lista campionato, è l'uomo chiesto dal tecnico per superare l'emergenza

La Lazio ha comunicato "di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pablo Musacchio dall'A.C. Milan". Lo ha annunciato il club biancoceleste in una nota.

Musacchio, difensore di 30 anni, ha sostenuto oggi le visite mediche a Roma presso la clinica Paideia e avrà un contratto di sei mesi, con l'opzione per un biennale. Arriva per prendere il posto di Luiz Felipe, ai box per un'operazione alla caviglia (due mesi di stop).

Da sabato sarà inserito nella lista del campionato, rilevando proprio il brasiliano. Mister Inzaghi ha dato l'ok al suo acquisto anche considerando anche i trascorsi a livello internazionale.

Ex River Plate, ha dato il meglio di sè con il Villareal mentre con la maglia del Milan ha un po' deluso. Ora Musacchio riprende la sua corsa con la Lazio e spera di poter essere in campo già domenica, nella trasferta di campionato contro l’Atalanta.