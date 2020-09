Calciomercato Lazio, fatta per Muriqi: operazione chiusa per il nuovo bomber

Vedat Muriqi, dopo una tarantella tra Lazio e Fenerbache, diventerà presto un calciatore biancoceleste. Accordo fatto in cambio di 17,5 milioni di euro più 1,5 di bonus (e il 5% della eventuale futura rivendita) al club turco. Già lunedì Muriqi dovrebbe essere a Roma per fare le visite mediche.

La trattativa, dopo oltre un mese, si è sbloccata anche per la volontà del calciatore di passare alla Lazio. L'attaccante diventa in questo modo il secondo acquisto più caro fatto da Lotito da quando è presidente del club biancoceleste. In prima posizione rimane Mauro Zarate, arrivato nella Capitale per una cifra di poco superiore ai venti milioni.