Calciomercato Roma: Morata il sogno dell'estate giallorossa

L’obiettivo numero uno della Roma in questa fase è quello di raggiungere la quota di 30 milioni fissata dalla Uefa per il Fair Play Finanziario. In seconda battuta, non per importanza, alla formazione di Mourinho serve un attaccante visto l'infortunio di Abraham e il Belotti visto nell'annata stagione. Il nome più concreto è quello di Scamacca ma il sogno dell’estate giallorossa si chiama Alvaro Morata.

Morata sogno giallorosso

Alvaro Morata (1992) è un attaccante che piace tanto alla Roma e a Mourinho. Lo spagnolo in forza all’Atletico Madrid è nei sogni giallorossi per svariati motivi: affidabile in fase realizzativa e in ripiegamento, conosce benissimo la Serie A e ha esperienza internazionale. Il suo modo di giocare poi da contropiedista e attaccante di manovra bene si affina con lo sviluppo di gioco della Roma. Non un bomber di razza, ma un giocatore funzionale alla squadra. Ad aprire uno spiraglio il gradimento di Morata che con la sua famiglia tornerebbe volentieri in Italia e poi la forte amicizia con Dybala che sta spingendo per convincere lo spagnolo a raggiungerlo a Trigoria.

Gli ostacoli

Arrivare a Morata non è semplice. In primis c’è il presidente dell’Atletico Madrid che ha bloccato il suo attaccante nella capitale spagnola premendo sul contratto in essere del centravanti di Simeone. Morata è legato ai colchoneros fino al 2024 e al momento non ha firmato il rinnovo proposto dal club spagnolo già diversi mesi fa. Per strapparlo dalla Spagna serviranno almeno 18-20 milioni di euro, troppi al momento per la Roma. Altro ostacolo è legato all’ingaggio elevato dell’attaccante.

Scamacca concreto

Se Morata è il sogno, più concreta è la situazione legata a Gianluca Scamacca (’99) del West Ham. Tiago Pinto a Londra ha incassato il sì convinto del ragazzo di Fidene che spera di tornare a Trigoria dove ha mosso i primi passi. Più complicata la trattativa con gli Hammers che hanno pagato il centravanti più di 30 milioni la scorsa estate e che ora vogliono monetizzare. La Roma proverà ancora a lavorare ai fianchi il club inglese puntando al prestito con diritto di riscatto.