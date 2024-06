Morata alla Roma, i giallorossi (di nuovo) sull'attaccante spagnolo per il dopo Lukaku

Un restyling del parco attaccanti è fra le priorità della Roma con Ghisolfi a caccia di un nuovo centravanti per la Roma di De Rossi. A Trigoria è tornato di moda Alvaro Morata, vecchio desiderio giallorosso e acquisto sostenuto anche da Dybala.

Lo spiraglio per Morata

"Non ho parlato con nessuno, ma se vedo che l'Atletico vuole prendere 8 attaccanti ho l'impressione di non essere la priorità del club Ho 31 anni, ne faccio 32 a ottobre, non posso rimanere a Madrid per non giocare". Con questa frase Alvaro Morata dal ritiro della Spagna ha aperto le porte per un suo addio a Simeone. L’ex attaccante della Juventus ha poi fatto un passaggio importante sul suo futuro: “Penso che per me la situazione più semplice sia non giocare in Spagna, per la mia vita. Lo percepisco quando esco nel nostro paese. La cosa più semplice è andare a giocare fuori”. Un malessere chiaro espresso da Morata che pensa di dire addio alla Liga e i pensieri sono alla Serie A e all’Italia, dove ha già giocato e paese della moglie.

La Roma ci riprova

L’apertura di Morata ha sollecitato la Roma che da tempo segue l’attaccante. Lo scorso anno lo voleva Mourinho ma non ci fu nulla da fare, ora anche De Rossi spera nell’arrivo dello spagnolo. I giallorossi ci riprovano facendo leva sulla clausola rescissoria di Morata (21 gol stagionali, ndr) pari a 15 milioni di euro (cifra abbordabile per le casse romaniste) e sull’amicizia che lega l’iberico con Dybala con cui ha giocato già alla Juventus. Proprio l’arrivo di Morata potrebbe essere la carta giusta della Roma per bloccare Dybala a Trigoria. L’ingaggio del centravanti della Spagna è di poco superiore ai 5 milioni di euro.

Sul giocatore ci sono anche diversi club italiani fra cui la Juventus, il Milan, il Napoli e l'Inter.

Il tridente

Quello che ha in mente De Rossi è un tridente da sogno per la Roma: Dybala-Morata-Chiesa. Un attacco da prima della classe per puntare all’ingresso in Champions League. Al momento non ci sono trattative concrete (il mercato andrà a rilento causa Euro 2024) ma la Roma sta avviando i primi contatti. Proprio come ha fatto con Ramadani agente di Chiesa, incontrato dai vertici romanisti a Trigoria.