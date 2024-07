Mikautadze alla Roma: Ghisolfi sul capocannoniere degli Europei

Continua la caccia al nuovo attaccante della Roma. De Rossi a Trigoria oltre ad attendere i vari nazionali è in attesa del centravanti del futuro dopo gli addii di Lukaku e Belotti. Fra i nomi sondati da Ghisolfi c’è anche Mikautadze attaccante georgiano che bene ha figurato ad Euro 2024.

Chi è

Mikautadze (classe 2000) è salito alla ribalta grazie alle buone prestazioni con la Georgia agli Europei di Germania. L’attaccante classe 2000 ha messo a segno ben tre reti nel campionato europeo trascinando la sua nazionale fino agli ottavi di finale dove si è arresa alla Spagna. Attualmente con i tre gol segnati in tutte le partite del girone, è il capocannoniere del torneo.

Ha giocato nell’ultima stagione in prestito al Metz dove nonostante i 13 gol in 20 partite in Ligue 1 non è riuscito ad evitare la retrocessione dei francesi.

La Roma su Mikautadze

Mikautadze è un nome che circola da tempo a Trigoria. Già in passato era stato offerto ai giallorossi non interessati, al contrario di adesso. L’attaccante ha ben impressionato in Europa mentre non ha convinto nella sua prima avventura all’Ajax, dove gioca poco (6 presenze) e non segna mai. I lanceri sono pronti a cederlo e dopo l’Europeo il valore del giocatore si è alzato vertiginosamente e ora vale intorno ai 20 milioni di euro. Su di lui ci sono diversi club francesi, in pole il Monaco ma anche italiani.

La Roma ha chiesto informazione sull’attaccante ma non ancora presentato nessuna offerta ufficiale né a Mikautadze né al suo club.