Calciomercato Lazio: Mertens, Politano, Bernardeschi e tutti i nomi per l'attacco di Sarri

La Lazio si muove per regalare a Sarri un parco attaccanti di primissimo ordine. Oltre a Mertens obiettivo numero uno dei biancocelesti che formerebbe un tridente da favola in casa Lazio, sono tanti gli altri nomi individuati per rafforzare il reparto offensivo.

Politano o Bernardeschi, un mancino per Sarri

Matteo Politano può diventare una ghiotta occasione di mercato per la Lazio. L'agente del calciatore ha praticamente messo in bilico il futuro del suo calciatore a Napoli ("Non sente più la fiducia di prima") e ha aperto ad una sua partenza. Ala destra mancina, classe '93, romano e cresciuto nel vivaio giallorosso Politano interessa alla Lazio che ha già avviato dei primi contratti esplorativi per sondare la situazione. Sarri approverebbe Politano sia per la sua duttilità, sia perchè sarebbe l'unico attaccante di un certo livello in rosa mancino. In questa stagione l'esterno ha collezionato L'ingaggio dell'esterno è di poco superiore ai 2 milioni di euro, in linea quindi con le casse biancocelesti. L'intoppo potrebbe essere la valutazione di De Laurentiis che non vorrà svendere il suo calciatore per cui ha speso circa 24 milioni di euro. Sull'attaccante ci sono anche altri club italiani quali Fiorentina e Milan ma anche esteri come il Valencia.

Bernardeschi è l'altro nome che piace tanto a Sarri. Il classe '94, uscito a parametro zero dalla Juventus è apprezzato dal tecnico, che lo ha già allenato a Torino, per la sua duttilità tattica e per la sua esperienza nazionale e internazionale essendo anche una pedina fissa della Nazionale di Mancini. Da sciogliere però il nodo ingaggio con i biancocelesti pronti ad offrire un triennale fra 1,5 e 2 milioni di euro. C'è da battere la concorrenza del Napoli con l'Inter che segue la situazione da lontano.

Gli altri nomi in Serie A

Sarri vorrebbe scegliere un giocatore già pronto alla Serie A. Al tecnico piace molto Andrea Pinamonti (classe '99) che nell'ultima stagione all'Empoli ha segnato 13 gol. L'Inter però per privarsi della punta chiede almeno 20 milioni. Cifra alta così come quella per Simeone ('95). Il Cholito dopo aver segnato 17 gol nell'ultima stagione col Verona cerca un ruolo da protagonista e non da vice-Immobile. Più abbordabile Lasagna ('92) dell'Hellas adattabile anche sull'esterno. Djuricic è il nome a parametro zero che intriga. Il fantasista serbo classe '92 però viene da una stagione travagliata causa infortuni e non ha rinnovato col Sassuolo. Ciccio Caputo della Sampdoria (34 anni e 11 gol) è la soluzione low cost. Attenzione anche a Messias ('91) il cui riscatto del Milan dal Crotone non è scontato. In uscita dal Bologna c'è Orsolini che già da diverso tempo è nel radar laziale. La valutazione del classe '97 si è abbassata e può essere strappato ai felsinei con una cifra non troppo alta. Fari anche su Belotti, classe '93, in uscita a parametro zero dal Torino. Il Gallo è molto amico di Immobile con cui ha condiviso più volte la maglia della Nazionale e granata.

Tare guarda all'estero

Se Sarri guarda in Italia, Tare guarda all'estero. Il ds biancoceleste studia la situazione di Minamino del Liverpool. Il giapponese, 27 anni, non sta trovando spazio nei Reds e vuole partire. Klopp valuta l'esterno 17 milioni di euro. In Liga si guarda in casa del Celta Vigo e precisamente si punta Denis Suarez utile anche in mezzo al campo. Per il classe '94 la cifra da spendere è compresa fra gli 8 e 10 milioni. Tare guarda anche a campionati minori e vede Sead Haksabanovic, esterno offensivo classe '99 in prestito al Djurgarden, ma di proprietà del Rubin Kazan, nome che non entusiasma Sarri.