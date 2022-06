Calciomercato Roma, su Mertens ci sono anche i giallorossi. Derby con la Lazio

Il futuro di Dries Mertens sarà all'ombra del Cupolone. Da giorni il nome del belga rimbalza da una sponda all'altra del Tevere. Inizialmente sembrava la Lazio interessata e favorita, spinta dal feeling tra il bomber classe 1987 e Maurizio Sarri, allenatore che ha Napoli con il suo gioco ha fatto vivere a Mertens gli anni migliori.

Le pretese dell'attaccante e i dubbi della società hanno però raffreddato la pista. Il suo procuratore però avrebbe offerto il calciatore anche alla Roma e, è notizia di queste ore, avrebbe trovato disponibilità ed interesse per l'affare. Esperto della serie A, autore di 114 gol in campionato e 148 in totale in maglia azzurra, Mertens viene visto come l'usato sicuro per cambiare le partite in corsa e per togliere un po' di pressione addosso a Zaniolo che, salvo cessione, nelle idee di Mourinho, dovrebbe essere la seconda punta da affiancare ad Abraham.

Affare chiuso? No, affatto. C'è infatti da limare da un lato l'ingaggio - che la Roma vorrebbe sotto i 3,5 tra parte fissa e bonus - dall'altro la durata. Il contratto dovrebbe durare un anno, con un'eventuale opzione per il secondo.

Da capire anche gli eventuali tempi dell'operazione. Sì, perché Mertens è libero di firmare essendo prossimo allo svincolo, mentre la Roma ha necessità di sfoltire il reparto avanzato, Shomurodov in testa.

Aperte anche le due grandi partite di mercato giallorosse, quelle per l'esterno destro (Celik sarebbe ad un passo, ndr) e per il centrocampo dove oltre a Matic potrebbe arrivare un altro nome grosso. Possibile anche l'arrivo di un ulteriore trequartista.