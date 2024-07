Mercato Lazio, Castrovilli in arrivo ad Auronzo e i tifosi contestano Lotito

Una scommessa testimoniata anche dal contratto. Gaetano Castrovilli, fantasista classe 1997, è pronto per diventare un nuovo giocatore della Lazio. L’ex Fiorentina, fino a poche ore fa svincolato, è atteso questa sera ad Auronzo di Cadore dove la Lazio è in ritiro. Arriverà insieme a Mattia Zaccagni, reduce dalle vacanze post Europeo. Castrovilli andrà a sostituire Luis Alberto, approdato in Arabia all’Al-Duhail. Soprattutto, non è lui il sostituto dell'ex Manchester United Mason Greenwood, sbarcato a Marsiglia.

Il contratto di Castrovilli

Un anno di contratto con altri due opzionali a due milioni di euro a stagione. Questi, a quanto risulta, sono i termini dell’accordo che porteranno l’ex giocatore viola in biancoceleste. Battuta la concorrenza del Bologna grazie, soprattutto, ai rapporti tra il diesse Fabiani e il procuratore di Castrovilli, Alessandro Lucci. Un ingaggio che, però, ha scatenato la piazza contro il patron Claudio Lotito.

Tutti contro Lotito

Il fatto che, dopo mesi di voci e trattative, sia arrivato Castrovilli mentre Greenwood volava a Marsigilia ha innescato l'ira dei tifosi biancocelesti. I ruoli dei due, però, sono evidentemente diversi: centrocampista il primo, attaccante esterno il secondo. Il vero problema riguarda la tenuta fisica del giocatore. Dalla stagione 2021 ad oggi, Castrovilli ha subito due operazioni al ginocchio che lo hanno tenuto lontano dai campi, complessivamente, per più di un anno e mezzo. Per questo i tifosi temono che il giocatore posso diventare l’ennesimo flop della gestione Lotito, non tanto per le sue qualità (indubbie) quanto per la sua tenuta atletica. Le ultime cinque partite giocate al termine dello scorso campionato fanno ben sperare ma questo, per alcuni, non basta. Il presidente laziale, cosa certamente non nuova, è sotto il fuoco delle critiche dei tifosi che, anche ad Auronzo, non hanno perso l’occasione per contestare il mercato estivo.

Proprio ieri, sul suo profilo Instragram, Castrovilli ha mostrato il suo allenamento personalizzato per presentarsi in ritiro con la forma giusta. Tanti i messaggi di tifosi della Lazio che gli chiedevano di unirsi ai biancocelesti. Meno "delicati" altri, come Ale che ha scritto: "te prego se vieni alla Lazio non ce venì sfonnato che qui già stamo in braccio al Signore".

Idea Laurienté

Rimane, comunque, il problema dell’esterno offensivo. Uno degli obiettivi sarebbe quello di Armand Laurienté, retrocesso col Sassuolo. Lo scorso anno per lui 34 presenze e 5 gol totali. Un giocatore non troppo profilico ma che ha risentito, anche lui, per la negativa stagione dei nero verdi. La trattativa, però, è difficile. Nonostante oggi sia in serie B, il Sassuolo è una società dove i giocatori non si comprano a poco, anzi.