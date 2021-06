Maurizio Sarri vuole Torreira: è lui il regista ideale per la Lazio

Per il Sarrisimo sarà necessario trovare un regista che adesso manca nella rosa biancoceleste. Il nuovo tecnico della Lazio è alla ricerca di un nuovo Jorginho, e sembra averlo individuato in Lucas Torreira.

Lucas Torreira

Torreira oltre a garantire la tenuta fisica che Lucas Leiva (34 anni) non garantisce, sarebbe il regista funzionale a Sarri. A

bile nello smistare il pallone con rapidità e a dare fluidità e velocità alla manovra della squadra. Un punto di riferimento essenziale nella costruzione del gioco della squadra ma capace di offrire tanto anche in fase di contenimento con la sua “garra”.

Classe 1996, ha già diversa esperienza in Italia avendo giocato dal 2014 al 2016 al Pescara per poi esplodere nella Sampdoria nel biennio 2016-2018, e nel 2017 la Lazio cercò di prenderlo dai blucerchiati ma senza riuscirci.

La trattativa

Il centrocampista uruguaiano ha vinto nell’ultima stagione la Liga con l’Atletico Madrid di Simeone ma è di proprietà dell’Arsenal.

Tare si è già mosso per il centrocampista che avrebbe detto sì alla Lazio manifestando le sue intenzioni di voler ritornare in Italia e giocare in Serie A. Il ds biancoceleste adesso deve trattare con l’Arsenal che pnon chiude la porta ad una cessione del centrocampista che non rientra nei piani del club londinese. I Gunners per Torreira chiedono 20 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo, la Lazio vorrebbe chiudere la trattativa a 15 milioni compresi i bonus. L’affare potrebbe andare in porto con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto da parte dei biancocelesti.

Adesso Torreira è impegnato nella Copa América con l’Uruguay, al termine della competizione la trattativa entrerà nel vivo.