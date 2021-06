Lazio, tutto su Sarri: casting finito, ora si tratta con il tecnico toscano

Maurizio Sarri e la Lazio sono più vicini. Passi in avanti nella trattativa fra la Lazio e Maurizio Sarri, è il tecnico toscano infatti la prima scelta di Claudio Lotito per la panchina biancoceleste. Sarri ha ricevuto 2,5 milioni di euro di indennizzo da parte della Juventus e ha già incontrato il ds della Lazio, Igli Tare.

L'incontro fra Tare e Sarri

Il ds biancoceleste è andato Castelfranco di Sopra, paese dove risiede Sarri per parlare direttamente col tecnico per quanto riguarda il contratto e le mosse per il mercato laziale. Altro segno importante dopo l’incontro avvenuto a Formello la settimana scorsa fra la dirigenza e l’agente dell’allenatore, Ramadani.

La Lazio offre a Sarri un triennale fino al 2024, a quasi 3 milioni di euro più bonus (circa 500mila euro) legati alle qualificazione in Champions League o Europa League. Fra le parti balla all’incirca un milione, e la trattativa è entrata nel vivo con Claudio Lotito pronto a scendere in campo in prima persona per convincere Sarri a firmare.

A livello di mercato, Sarri ha fatto sapere a Tare quali giocatori considera parte integrante del progetto e quali invece andranno cercati sul mercato. Fra questi il nome di Hysaj, in scadenza con il Napoli è un nome da tenere sotto osservazione.

In casa Lazio si respira ottimismo per la riuscita dell'affare, e per avviare il ciclo Sarri chiudendo definitivamente l'epoca Simone Inzaghi.