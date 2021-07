Maurizio Sarri parole al miele per Insigne. Ma l'obiettivo della Lazio è un altro ex Napoli

Maurizio Sarri è tornato a parlare davanti ai microfoni a distanza di 300 giorni dall’addio alla Juventus. Il tecnico della Lazio intervenuto a Sportitalia, si è toltoi tanti sassolini sulla sua avventura bianconera, e ha parlato anche di Lazio anche se "le prime parole da laziale vorrà dirle durante la conferenza di presentazione". Durante la sua intervista ha speso parole al miele per alcuni suoi ex giocatori. Fra questi Lorenzo Insigne, il numero 10 del Napoli e della Nazionale che tanto bene sta facendo ad Euro 2020 e Callejon altro suo giocatore ai tempi di Napoli.

Insigne sogno impossibile

“Insigne è il migliore giocatore italiano da anni. Ho visto il gol al Belgio, se lo fa un altro se ne parla al TG per un mese di fila” ha detto Sarri rispondendo se allenerebbe volentieri alcuni suoi ex calciatori. Lorenzo Insigne è in scadenza col Napoli nel 2022, e ci sono diverse difficoltà legata al suo rinnovo, col presidente De Laurentiis intenzionato ad abbassare l’ingaggio del calciatore. Il numero 10 partenopeo chiede 5 milioni. Per la Lazio sarebbe un gran colpo, ma le richieste economiche dell’esterno fanno poco sperare i biancocelesti.

Callejon si può fare

Su Callejon (34 anni) invece “giocatore di grandissimo affidamento, determinante per gli equilibri di squadra” il discorso è diverso. Lo spagnolo legato alla Fiorentina fino al 2022 riabbraccerebbe volentieri il suo Maestro con cui ha vissuto le stagioni migliori della sua carriera. A Firenze Callejon non ha brillato, anzi, e un suo addio non farebbe male a nessuno in casa Viola. Al Franchi nell'ultima stagione ha collezionato 22 presenze (sei soltato da titolare) e un gol. L’ingaggio dello spagnolo non è alto, ma in linea con il monte ingaggio della Lazio.

Le priorità del mercato laziale sono le ali per il 4-3-3 di Sarri. Callejon è un fedelissimo del tecnico toscano con cui in tre anni a Napoli ha disputato 146 partite condite da 42 gol e 35 assist. Per l'ex Napoli, quella biancoceleste potrebbe essere la piazza giusta per il suo rilancio. E Sarri l'aspetta a braccia aperte.