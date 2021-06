Maurizio Sarri trattiene Andreas Pereira alla Lazio

Andreas Pereira potrebbe restare alla Lazio. Il calciatore belga naturalizzato brasiliano nell’ultima stagione con la maglia biancoceleste non ha brillato e ha trovato pochissimo spazio. Arrivato la scorsa stagione in prestito dal Manchester United, nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, il brasiliano non è riuscito ad esprimersi anche per le poco opportunità concesse.

Con Maurizio Sarri però il destino di Pereira è destinato a cambiare. L’ala brasiliana classe 1996, può diventare un’arma in più già in casa per il 4-3-3 di stampo sarriano. La sua tecnica ed il suo dribbling possono tornare più che utili a Sarri che cerca esterni d'attacco per la sua Lazio. Ed inoltre, il numero 7 biancoceleste tornerebbe pure utile da trequartista in caso l'allenatore ex Juventus opti per il 4-3-1-2.

La Lazio tratta con il Manchester United

Andreas Pereira è arrivato la scorsa stagione in prestito alla Lazio dal Manchester United, e ci resterà fino al 30 di giugno. La Lazio sta però puntando a trattenere a Formello il calciatore alla ricerca di riscatto. Per questa ragione Igli Tare sta intavolando una trattativa con i Red Devis con la formula di un prestito con obbligo o diritto di riscatto.

In un’intervista di un paio di settimane fa, il calciatore aveva dichiarato: "Futuro? Mi piacerebbe rimanere e giocare ancora alla Lazio, ma questo dipende dal colloquio con lo United e da cosa il Manchester vorrà fare”.

Pereira alla lazio

Nella sua prima stagione in Italia Pereira ha totalizzato con la Lazio 33 presenze in tutte le competizioni e siglato soltanto una rete contro il Torino.

È sceso in campo da titolare soltanto 3 volte in campionato e due in Coppa Italia.