Calciomercato Lazio: arriva Cancellieri. Chi è l'attaccante cresciuto nelle giovanili della Roma

La Lazio chiude per il suo secondo colpo di mercato. Infatti i biancocelesti hanno bruciato la concorrenza e preso Matteo Cancellieri dall'Hellas Verona. Il giovane attaccante infoltirà il parco attaccanti a disposizione di Maurizio Sarri.

Chi è Cancellieri

Manca la firma è Matteo Cancellieri sarà un nuovo giocatore della Lazio. Romano, classe 2002, punto fermo della Nazionale Under 21 (ha già debuttato nell'Italia dei grandi), Cancellieri è un esterno d'attacco che all'occorenza può giocare da punta centrale. Cresciuto nelle giovanili della Roma (protagonista suo malgrada, da raccattapalle nel 2018 in uno scontro con Pereyra in una partita fra Roma e Shaktard Donetsk di Champions League) lascia Trigoria nel 2020 per approdare all'Hellas Verona venendo inserito nella trattativa per portare in giallorosso Kumbulla. Con i veneti collezionato 14 presenze nella stagione 2021/2022 fra campionato e Coppa Italia trovando due reti, una per competizione.

Cancellieri alla Lazio

La Lazio ha riportato nella Capitale Cancellieri battendo la concorrenza del Sassuolo fortemente interessato al calciatore. L'attaccante arriva in biancoceleste a titolo definitivo con la Lazio che verserà nelle casse del Verona 7 milioni di euro più 1,5 mezzo di bonus. Un colpo in prospettiva per un totale di 8,5 milioni di euro. Nel primo pomeriggio di oggi, Cancellieri affronterà le visite di rito alla Clinica Paideia e poi firmerà il suo contratto con la Lazio.

Cancellieri nella Lazio

Cancellieri nella Lazio di Sarri andrà ad arricchire il reparto offensivo. Il classe 2002 parte indietro nelle gerarchie ma è pronto a ritagliarsi uno spazio importante. Nato esterno, ma con il gol nel sangue, Sarri è pronto ad utilizzare il suo nuovo attaccante da vice Immobile sfruttando la sua velocità e mobilità.