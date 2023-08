Matic saluta la Roma e va al Rennes. Al suo posto si cerca l'ex Paredes

Nemanja Matic lascia la Roma. Dopo un anno giocato ad alto livello, nel corso del quale è diventato idolo dei tifosi giallorossi, il centrocampista serbo si accasa al Rennes, squadra della Ligue 1. A darne notizia è Gianluca Di Marzio sul suo sito, andando a confermare le voci circolate in giornate. In aggiunta all'esperto di mercato, la notizia è stata battuta anche da Gazzetta dello Sport e Sportmediaset.

L'ex Manchester infatti non è partito per Tirana dove la Roma è impegnata in amichevole e da giorni non si allenava in gruppo, alimentando le voci di una sua imminente cessione. Motivi personali l'avevano portato a chiedere di essere ceduto, per oltre una settimana negata dalla Roma. Capita però la determinazione del serbo, a Trigoria si è scelto di trattare con il Rennes, squadra con la quale Matic aveva trovato un accordo, come confermato ieri dall'allenatore dei francesi.

Tre i milioni che entreranno nelle case romaniste. Tiago Pinto da giorni si è messo sulle tracce del sostituto, individuato nell'argentino Leandro Paredes. Per lui si tratterebbe di un ritorno a Roma. Con lui dal Psg dovrebbe arrivare anche Renato Sanches, rinforzo il cui arrivo è slegato dalla sostituzione di Matic.