Marcos Antonio ad un passo dalla Lazio: chi è il centrocampista, (possibile) primo acquisto

La Lazio una volta conquistata la certa qualificazione in Europa League nella prossima stagione si è subito mossa sul mercato ed è vicinissima a chiudere il primo colpo. Lotito è pronto a regalare a Sarri Marcos Antonio, giovane centrocampista brasiliano che sostituirà un altro verdeoro che invece lascerà Formello, ovvero Leiva.

Chi è Marcos Antonio

Marcos Antonio è un centrocampista brasiliano classe 2000 che la Lazio sta prelevando dallo Shaktar Donetsk. Centrocampista duttile, dotato di ottimo senso di inserimento, Marcos Antonio può giocare in più ruoli a centrocampo, sia da centrale che da mezzala, sia da mediano. Dopo essere cresciuto nel vivaio del Atletico Paranaense, ha debuttato nei professionisti in Portogallo con l'Estoril Praia. La sua esperienza più importante con lo Shaktar Donetsk con cui ha collezionato 101 presenze (di cui 26 fra Europa League e Champions League) e 9 gol. In Ucraina ha vinto due campionati, una coppa nazionale e una supercoppa.

Lazio-Marcos Antonio, le cifre

La Lazio è pronta ad acquistare Marcos Antonio per circa 10 milioni di euro. I biancocelesti hanno già l'accordo col club ucraino e anche col calciatore a cui hanno proposto un quinquennale da 2 milioni di euro (bonus compresi). Il giocatore ha già detto sì alla causa biancoceleste vedendo nella Lazio un salto importante nella sua carriera.

Marcos Antonio e Sarri

Maurizio Sarri ha dato il suo via libera all'operazione. Marcos Antonio dovrebbe prendere il posto di Leiva nello scacchiere tattico di Sarri. Che è pronto a ricevere il primo acquisto di una sessione di mercato che si prospetta infuocata per la Lazio.