Marco Parolo dice addio alla Lazio. Il saluto su instagram

La Lazio non ha rinnovato il contratto a Marco Parolo. Il centrocampista su Instagram ha salutato tutto l'ambiente biancoceleste ma ha annunciato che continuerà a giocare

Marco Parolo su Instagram ha salutato la Lazio.

Il centrocampista classe 1985, ha lasciato la società capitolina dopo sette stagioni. Il suo addio ai colori biancocelesti è dovuto al fatto che il club ha scelto di non rinnovare il contratto del calciatore, adesso svincolato. Dopo Lulic, la Lazio ammaina un'altra sua bandiera.

Il saluto di Marco parolo

Sul suo profilo Instagram, Parolo, ha salutato e ringraziato tutto il mondo biancoceleste. Ma ha detto che ha ancora voglia di giocare. Non un addio al calcio giocato dunque per l’ex Parma che potrebbe continuare a giocare in Serie A, al Genoa.

Questo il saluto dell’ex numero 16 biancoceleste: "La mia gratitudine va al mondo biancoceleste. Tifosi laziali, gente di passioni, mi avete fatto innamorare della maglia, spronando, esaltando, criticando e qualche volta anche insultando, ma sempre nel rispetto. mi avete spinto a dare tutto me stesso. grazie al presidente Lotito , alle persone che lavorano in sede a formello, una ad una. grazie ai mister, allo staff medico e ai meravigliosi compagni di spogliatoio. Voglio continuare a divertirmi giocando con la speranza di rincontrarsi sul prato verde dell’Olimpico".

Sotto il post di Parolo, è arrivato il saluto dell'ormai ex compagna di squadra Luiz Felipe: "Grande Parolo, grazie di tutti i tuoi consigli che mi hai dato da quando sono arrivato un grande abbraccio!!".

I numeri di Parolo alla Lazio

Marco Parolo è arrivato alla Lazio nel 2014, dopo due splendide stagioni al Parma. Con la maglia biancoceleste ha collezionato 265 presenze, di cui molte da capitano e messo a segno 39 gol.

Bandiera della Lazio, Parolo con la maglia capitolina ha vinto le due Supercoppe italiane 2017 e 2019 e la Coppa Italia 2018/2019.