Lupa Frascati, nuovo rinforzo dal Torrenova

La Serie D si prepara a tornare e la Lupa Frascati non sta a guardare, ufficializzando un nuovo rinforzo per la sua prima squadra, in questo caso con un occhio alla gioventù. "La Lvpa Frascati ufficializza l' acquisto del difensore classe 2004 Dario Miron. Il giocatore, proveniente dall'Atletico Torrenova, andrà a rinforzare il reparto difensivo di mister Chiappara."