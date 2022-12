Lupa Frascati, arriva un ex Ostiamare e Trastevere

Torna nel Lazio Piergiorgio Sabelli, che dopo l'esperienza al Ravenna ha deciso di tornare nel Lazio con la Lupa Frascati, che si avvarrà delle prestazioni dell'ex Ostiamare, Trastevere e Vis Artena per questo campionato di Serie D. “A Ravenna è stata un’esperienza formativa sia a livello umano che calcistico, sono andato a giocare in un girone nuovo e completamente diverso dagli altri del centro Italia. Per questo credo di portarmi qui alla Lvpa un bagaglio in più, ho sposato questo progetto perché è quello che più mi ha stuzzicato quando ho deciso di tornare a casa. Sono stato sorpreso positivamente da quello che mi ha illustrato il direttore, il mister e tutto lo staff che reputo di prim’ordine. Spero di inserirmi subito, ho trovato un gruppo di ragazzi disponibili e alcuni già li conoscevo. Devo salire di corsa su un treno che sta andando fortissimo e spero di aiutare la squadra ad andare ancora più forte. Da quello che ho visto questo è un gruppo che non si pone limiti, mi auguro che arrivi il più lontano possibile. Sono convintissimo di questa mia scelta”.