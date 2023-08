Lukaku alla Roma: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa

La trattativa per portare Lukaku alla Roma è sempre più calda. L’affare è entrato nel vivo con la dirigenza giallorossa che non è mai stata così vicina a Big Rom con tutto il mondo romanista che aspetta e con la squadra a Verona per la seconda giornata di campionato.

L’apertura del Chelsea

Per far partire la trattativa ci voleva una mossa del Chelsea. Dopo un primo tentativo andato a vuoto fatto più di dieci giorni fa, la Roma ha ribussato alla porta dei Blues per Lukaku quando i londinesi hanno aperto alla possibilità del prestito. Proprio questo è stato il punto di svolta. Il trascorrere del tempo ha infatti costretto il Chelsea ad aprire alla strada del prestito, unica via possibile per la Roma per portare a Trigoria l’attaccante ex Inter.

Ryan Friedkin e Tiago Pinto a Londra

Una volta avuta l’apertura la Roma non ha perso tempo. Il vice presidente Ryan Friedkin insieme a Tiago Pinto è volato alla volta dell’Inghilterra destinazione Stamford Bridge dove prima hanno seguito la vittoria del Chelsea (3-0 al Luton) e poi hanno parlato con i Blues per il trasferimento del giocatore. Incontro in cui filtra ottimismo e che si ripeterà nella mattinata di oggi (26 agosto). In precedenza contatto diretto tra Lukaku e Mourinho, con il belga che ha dato il suo ok al trasferimento nella Capitale.

L'operazione

La trattativa non è chiusa, le parti sono a lavoro e proprio per questo non sono state fissate né visite mediche, né è stato prenotato alcun aereo. I giallorossi puntano al prestito oneroso col pagamento di buona parte dell’ingaggio di Lukaku. L’attaccante guadagna 11 milioni di euro, la Roma può pagarne 7. Il giocatore al momento si trova in Belgio e aspetta notizie sul suo futuro.

Lukaku e Mourinho

Se la trattativa dovesse portare alla fumata bianca sarebbe il terzo incontro fra Mourinho e Lukaku. I due hanno lavorato insieme la prima volta nel 2013 al Chelsea, con Big Rom che sbagliò il rigore decisivo nella Supercoppa Europea persa dai Blues contro il Bayern Monaco. La seconda sempre in Premier League al Manchester United nel 2017. In totale Mou ha schierato Lukaku 76 volte che ha ricambiato segnando 33 gol.