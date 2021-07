Calciomercato Lazio, preso Luka Romero: tutto fatto per il piccolo Messi

La Lazio ha preso Luka Romero, classe 2004, ala mancina, tra i talenti più seguiti in Europa. In patria, il messicano che ha appena 16 anni è stato definito come il piccolo Messi. Il diesse Tare ha strappato il giocatore al Maiorca, società con la quale non aveva firmato il contratto professionistico.

Alto 165 cm, domani effettuerà le visite in Paideia, poi arriverà da Sarri. È stato il più giovane esordiente nella Liga: debuttò contro il Real a soli 15 anni e 219 giorni. La Lazio spera di aver trovato una pepita. Romero è un centrocampista offensivo molto dinamico che ama svariare sul fronte offensivo. È dotato di buona tecnica e ama dribblare in velocità.