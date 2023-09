Luiss, ufficiale l'acquisto dell'ex Lazio Mobido Diakité

Colpo a sorpresa della Luiss, che si assicura le prestazioni dell'ex Lazio Mobidò Diakité. Il difensore francese è reduce dall'ultima stagione passata in Serie D con il Roma City, e raggiunge alla Luiss il suo ex compagno di Lazio Guglielmo Stendardo, tecnico della squadra romana. "Un caloroso benvenuto a Modibo Diakité, difensore classe 1987, un innesto di qualità ed esperienza che ci riempie di orgoglio! vModibo ha giocato più di 100 partite in SerieAtim con la S.S. Lazio, Frosinone Calcio e ACF Fiorentina oltre a vantare esperienze all’estero in Premier League con il Sunderland AFC e in Liga con il Deportivo La Coruna. Grazie alla grande passione che lo lega a questo sport ha deciso di mettersi in gioco nuovamente entrando a far parte della nostra realtà e scegliendo il progetto #dualcareer. In bocca al lupo Modibo!".