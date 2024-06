Luis Alberto saluta la Lazio: è fatta per il trasferimento in Qatar

Luis Alberto dice addio alla Lazio e giocherà in Qatar nelle prossime stagioni chiudendo così la sua lunga esperienza nella Capitale. Il Mago vince così il suo braccio di ferro con Lotito.

L'addio annunciato

Nel post Lazio-Salernitana (4-1, ndr) dello scorso 12 aprile, Luis Alberto ai microfoni di Dazn ha annunciato la volontà di andarsene rescindendo il contratto con il club biancoceleste. "Sinceramente è stato difficile per me in queste ultime settimane per quello che è successo. Sicuramente il prossimo anno non sarò nel progetto della Lazio. Ho già chiesto al club, che mi ha dato tanto, di liberarmi con il contratto. È arrivato il momento di farmi da parte" - sono state le parole del centrocampista. Il commento ha scosso tutto l'ambiente, già abituato ai mal di pancia del Mago, con Lotito infuriato col giocatore tanto che nel finale di stagione Luis Alberto è finito in panchina.

Luis Alberto in partenza

Luis Alberto aveva chiesto alla dirigenza la rescissione del contratto, ricevendo un duro e netto no da parte del club. Il problema però non si è creato visto che il centrocampista ha accontentato Lotito, portando a Formello l'offerta di un club qatariota: l’Al Duhail. Nelle casse della Lazio finiranno 12 milioni di euro (di cui 1 di bonus e con una percentuale del 25% da destinare al Liverpool, ndr). Per lo spagnolo pronto un contratto da otto milioni di euro netti a stagione.

Il giocatore è già in volo per il Qatar, ufficialmente per festeggiare i dieci anni di matrimonio con sua moglie.

I numeri di Luis Alberto

Luis Alberto, classe 1992, è alla Lazio dal 2016. Dopo un periodo buio in cui aveva pensato pure al ritiro è stato rinvigorito dall'ex tecnico Simone Inzaghi che ha fatto di lui un perno della Lazio. Prima da seconda punta/trequartista poi da interno di centrocampo con licenze offensive, Luis Alberto è stato il faro del gioco della squadra incantando con le sue giocate. Responsabilità aumentate dopo la partenza di Milinkovic-Savic. Insieme alle grandi giocate, lo spagnolo è stato spesso al centro di polemiche e voci di mercato per i continui mal di pancia e scontri con Lotito. Lascia la Lazio dopo 307 presenze e 52 reti.