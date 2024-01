Salta l'affare Cherubini - Juventus, per il capitano della Roma Primavera è pronto il rinnovo

Cambiano le carte in tavola per quanto riguarda la telenovela Cherubini - Juventus. Il capitano della Roma Primavera sarebbe dovuto andare alla Juventus nell'ambito della trattativa per Dean Huijsen, ma il passaggio è saltato a causa di complicazioni dell'ultimo minuto. Come riportato dal giornalista Filippo Biafora Cherubini dovrà operarsi per una cisti al ginocchio, e la Roma lo ha convinto a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024. Cherubini resterà così alla Roma e continuerà la sua riabilitazione con il club romanista, proseguendo così un rapporto che potrebbe portarlo in prima squadra.

Le conseguenze con la Juventus

Non ci saranno conseguenze o cambiamenti nell'affare Huijsen, che resterà in prestito alla Roma fino a fine stagione. La Roma dovrà corrispondere 700.000 euro alla Juventus per il prestito secco del giovane difensore olandese, con già tre presenze in maglia romanista.