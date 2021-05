Claudio Lotito punta su Maurizio Sarri per la panchina della Lazio

Nel destino di Maurizio Sarri c'è Roma. Prima dell'annuncio da parte della Roma di Mourinho, Sarri era stato accostato al club giallorosso, ma alla fine la scelta dei Friedkin ricadde sullo Special One. Ma "tutte le strade portano a Roma" ed ecco che la candidatura di Maurizo Sarri come allenatore della Lazio prende quota. L’addio di Simone Inzaghi alla Lazio è stato un trauma per l’ambiente biancoceleste, e Claudio Lotito è alla ricerca del suo prossimo allenatore. Nelle ultime ore Maurizio Sarri è salito in cima alla lista dei desideri del patron biancoceleste.

Lotito punta Sarri

Il tecnico toscano dopo l’anno sabatico è pronto a tornare in panchina ma ha ancora da risolvere delle questioni legate al contratto con la Juventus. Almeno fino ad oggi, lunedì 31 maggio. Infatti se entro mezzanotte la Juventus non rinnoverà il contratto a Sarri (cosa impossibile visto l’esonero arrivato dopo il primo anno in bianconero), dovrà corrispondere al tecnico 2,5 milioni di euro. E allora l’ex Napoli sarà libero e potrà mettersi a tavolino con Lotito per discutere del contratto.

Lotito è disposto a concedere a Maurizio Sarri un triennale a 3 milioni di euro più 5-6mila euro di bonus. Il toscano ne chiede quattro.

Il presidente della Lazio sembra essere convinto dall’idea del bel gioco di Sarri e darebbe una svolta completa al ciclo Inzaghi iniziato cinque anni fa. Inoltre Sarri sarebbe la risposta di immagine della Lazio all’acquisto da parte della Roma di Mourinho. Anche Maurzio Sarri nel suo palmarès può vantare l’esperienza in Premier League e un titolo europeo: l’Europa League vinta col Chelsea nel 2019, prima di approdare alla Juventus e conquistare lo scudetto 2020.

La reazione dei tifosi

I tifosi biancocelesti approvano la virata di Lotito verso Sarri. Sui social infatti i supporter biancocelesti stanno inondando ogni post del club capitolino con l’emoticon della sigaretta, un richiamo rapido ed immediato all’immagine da fumatore del tecnico toscano. Approvata dunque dai tifosi la scelta del presidente biancoceleste alla ricerca di un allenatore prima dell'inizio del calciomercato.