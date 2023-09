Lodigiani, Panico e Incoronato sono i due nuovi colpi in entrata

L'Eccellenza è alle porte e la Lodigiani non vuole farsi trovare impreparata. La squadra del girone B si è tuffata nel calciomercato e ne è uscita fuori con due acquisti: Antonio Incoronato e Luca Panico. Incoronato, classe 1997, è una punta centrale che porta in dote tutto il suo bagaglio di esperienza nelle serie minori italiane, tra Audace e Almas Roma e Liventina, e straniere, con un passaggio tra gli svizzeri dello Chaux-Le-Fonds. Tutta in Italia invece la carriera di Panico, ala destra classe 1996, che ha trascorso le ultime stagioni in Eccellenza con le maglie di C.S Primavera, Civitavecchia e Aranova.