Lazzari e Karsdorp nel mirino di Inzaghi

Simone Inzaghi guarda nella Capitale. L'allenatore dell'Inter ed ex Lazio guarda sia in casa biancoceleste sia in casa giallorossa per il dopo Dumfries. La Lazio trema, la Roma spera.

Lazzari della Lazio

L'obiettivo numero uno di Inzaghi in caso di addio di Dumfries è Manuel Lazzari ('93). Il tecnico conosce molto bene l'esterno biancoceleste che sotto la sua guida giocò il suo miglior calcio da esterno a tutta fascia a destra. Con l'avvento di Sarri, dopo un inizio difficile, Lazzari si è conquistato il posto di titolarissimo come terzino destro adattandosi con ottimi risultati al nuovo ruolo. Le sue buone prestazioni hanno convinto Lotito a blindarlo fino al 2027 con un nuovo contratto. Per Sarri è incedibile, ma l'Inter proverà lo stesso a fare un tentativo per il calciatore richiesto da Inzaghi dal suo arrivo a Milano. La Lazio, nonostante propenda al rifiuto ascolterà l'offerta viste le difficoltà nel cedere Luis Alberto e di sbloccare il mercato. Lotito valuta il suo calciatore intorno ai 20 milioni di euro.

Karsdorp della Roma

Per quanto riguarda Trigoria, Inzaghi e Marotta valutano la situazione Karsdorp ('95). L'olandese ha rotto con l'ambiente e - anche se non ufficialmente - è stato messo fuori rosa da Mou. Lo Special One non gradisce i comportamenti del terzino e lo ha invitato pubblicamente a cercarsi una nuova sistemazione. La Roma spera di liberarsi di Karsdorp il prima possibile, ma soltanto con la formula della cessione a titolo definitivo, niente prestiti che invece era la soluzione sperata dai nerazzurri. I giallorossi chiedono almeno 10 milioni per cedere il calciatore. Sul calciatore è forte il pressing del Fulham.