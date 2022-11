Calciomercato Lazio: tanti dubbi sul vice Immobile

La Lazio mentre cerca la soluzione migliore per sistemare la situazione Luis Alberto, lavora per completare la rosa a disposizione di Sarri. Le priorità sono un terzino sinistro e un centravanti.

Il vice Immobile

La Lazio cerca un vice Immobile da tempo. L'assenza del bomber e capitano biancoceleste è troppo pesante per Sarri e per tutta la squadra che ne risente. Il tecnico ha rimandato l'esperimento Cancellieri non pronto ad agire da prima punta, e ha riproposto con risultati sufficienti Felipe Anderson. Il brasiliano si è adattato e ha cercato di non far rimpiangere più del dovuto Immobile, ma il centravanti non è il suo ruolo. Per evitare di ritrovarsi scoperto in attacco, Sarri ha chiesto un centravanti.

I dubbi su Caputo

Caputo della Sampdoria è il primo nella lista di Tare e Lotito per il ruolo di attaccante di scorta. Il centravanti della Sampdoria conosce benissimo il campionato italiano e vista l'età (classe 1987) andrebbe al volo alla Lazio sua ultima occasione per giocare in una big. I dubbi però sono da parte della Lazio e non sono di livello economico. La Samp cederebbe il suo attaccante per circa 1 milione di euro, cifra più che abbordabile per i biancocelesti che nutrono però dubbi sul futuro dell'attaccante. La Lazio infatti è indecisa se affondare il colpo Caputo (contratto per due stagioni) oppure puntare su un attaccante più giovane. L'arrivo di Caputo infatti colmerebbe nell'immediato una lacuna nella rosa laziale ma sarebbe solo un posticipare il problema.

Gli altri nomi

Il mondiale in Qatar è vetrina interessante e Tare osserva. L'ultimo giocatore seguito con attenzione dal ds albanese è Tahermi ('92) centravanti iraniano in forza al Porto. In questa rassegna mondiale l'attaccante ha messo a segno già due reti nella sfida contro l'Inghilterra e ha il contratto in scadenza nel 2024 con i portoghesi. Nonostante ciò però la bottega del Porto cara e il prezzo fissato per l'attaccante è di 20 milioni di euro. Guardando in Serie A, si monitora a Success dell'Udinese. L'attaccante classe '96 è forte fisicamente e tecnicamente ma non è un vero e proprio goleador. Success è in scadenza con i bianconeri nel 2024. Altra soluzione è quella che porta a Kevin Lasagna ('92). I rapporti fra Verona e Lazio sono ottimi e l'attaccante piace a Sarri per la sua duttilità.