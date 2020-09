Calciomercato Lazio: il punto su Fares, Muriqi e Kim Min Jae. Piace anche Rojo

La Lazio cerca rinforzi per la nuova stagione. Simone Inzaghi, dal ritiro di Auronzo di Cadore, ha fatto il punto della situazione e chiesto rinforzi: "Dobbiamo fare tesoro dello scorso anno. Sappiamo che sarà una stagione difficilissima. Mi sono stati infatti promessi diversi acquisti per far sì che sia una stagione fantastica".

I nomi caldi restano Kim Min Jae e Muriqi ma nella giornata di ieri non si sono registrati progressi, mentre manca l'ok per l'affare Fares con la SPAL con cui si era trovato l'accordo economico.

Ore 9:00 - Nuova offensiva per Kumbulla

Nuova offensiva della Lazio per Marash Kumbulla dell'Hellas Verona. Secondo quanto riportato da SkySport le due società hanno ripreso i contatti per provare a chiudere la trattativa per l'approdo del difensore albanese a Formello. Nelle ultime settimane per il giocatore si era fatta sotto anche l'Inter di Antonio Conte salvo poi allentare la presa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ore 8:30 - Idea Rojo del Manchester United

La Lazio pensa a Marcos Rojo, 30 anni e tante stagioni con il Manchester United. La sua esperienza farebbe molto comodo alla Lazio che si appresta a giocare la Champions League, per la prima volta dopo 13 anni. Il Manchester United valuta 8 milioni di euro.