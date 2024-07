Calciomercato Lazio 2024/2025: trattative, acquisti, cessioni

La Lazio 2024/2025 è work in progress. Dopo la deludente passata stagione e i problemi con gli allenatori e tifoseria, Claudio Lotito ha affidato la panchina a Marco Baroni artefice della salvezza con l’Hellas Verona. Il club biancoceleste, conosciuto il suo cammino in Serie A, ha già chiuso diversi colpi di mercato e salutato diversi big.

Detto addio a Luis Alberto e Felipe Anderson, sono arrivati a Formello nuovi giocatori d’attacco. Baroni ha accolto Noslin, allenato al Bentegodi nella passata stagione e Tchaouna. Ritoccato il reparto offensivo dove si continua a sognare Greenwood, la Lazio punta a limare il pacchetto arretrato con un terzino sinistro e il centrocampo con un innesto di fantasia. In difesa piacciono Nuno Tavares, Galan e Cabal, in mezzo al campo dove è arrivato Dele-Bashiru, si continua a monitorare Samardzic.

Trattative, acquisti e cessioni. Ecco quello che c’è da sapere:

Acquisti: Dele-Bashiru (c,Hatayspor), Munoz (c, Barcellona), Noslin (a, Hellas Verona), Tchaouna (a, Salernitana)

Cessioni: Kamada (c, svincolato), Luis Alberto (c, Al-Duhail), Felipe Anderson (a, Palmeiras), Sepe (p, fine prestito), Floriani Mussolini (d, Juve Stabia), Luis Maximiano (p, Almeria), Adamonis (p, Catania)

Possibili acquisti: Greenwood (a, Manchester United), Samardzic (c, Udinese), Cabal (d, Verona), Nuno Tavares (d, Arsenal), Colpani (c, Monza), Doig (d, Sassuolo), Lauriente (a, Sassuolo), Valentini (d, Boca Juniors), Castrovilli (c, svincolato), Dia (a, Salernitana), Cambiaghi (a, Empoli)

Possibili cessioni: Hysaj (d), Castellanos (a), Pedro (a), Cancellieri (a), Basic (c), Akpa-Akpro (c), Marcos Antonio (c), Fares (d), Kamenovic (d), Immobile (a), Mandas (p)

Allenatore: Marco Baroni (nuovo)