Lotito scioglie le riserve: puntato Guendouzi per il centrocampo della Lazio

Dopo la sconfitta col Lecce, Lotito ha deciso di intervenire nuovamente sul mercato per rimpiazzare Milinkovic-Savic. Il patron della Lazio ha individuato in Guendouzi il nuovo rinforzo da regalare a Sarri.

Scelto Guendouzi

Erano due i nomi nella lista di Lotito: Guendouzi e Samardzic. Dopo le dovute riflessioni a Formello si è deciso di puntare sul francese classe 1999 del Marsiglia. Nella base biancoceleste è avvenuto già un incontro positivo con l’entourage del giocatore e si sta lavorando sulla base di un contratto da 5 anni fra i 2,5 e i 3 milioni di euro. C’è ottimismo.

La trattativa col Marsiglia

Se col giocatore la trattativa è ben avviata, con Guendouzi che ha accettato il trasferimento nella Capitale, più difficile è quella con l’OM. Il Marsiglia inizialmente ha chiesto 20 milioni di euro, con la Lazio che ne ha offerto 12 milioni (bonus compresi) per un prestito con obbligo di riscatto. La sensazione è che a 15 milioni la trattativa può chiudersi, vista la volontà dei francesi di liberarsi del giocatore prima della fine del mercato.

Perché Guendouzi

Fra Samardzic e Guendouzi, la Lazio ha virato con l’assenso di Sarri sul francese per sopperire alla fisicità venuta a mancare ai biancocelesti dopo la partenza di Milinkovic. Il classe 1999 è un giocatore fisico, di rottura ma capace anche di inserirsi e giocare il pallone. Predilige giocare davanti la difesa ma può giocare anche facilmente da interno di centrocampo. Inoltre vanta grande esperienza internazionale avendo militato in Bundesliga e soprattutto all’Arsenal e rientra quindi nei parametri scelti da Lotito per arricchire la rosa in vista del ritorno in Champions League della Lazio.