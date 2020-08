Calciomercato Lazio: Silva e Fares i primi colpi. Ecco le altre trattative

Sarà con ogni probabilità David Silva il primo colpo di mercato della Lazio formato Champions. Il 34enne spagnolo ha salutato il Manchester City (scaduto il suo contratto) e sembrerebbe aver detto sì a Lotito. Già domani, secondo alcune fonti, potrebbe sbarcare a Roma. Per lui sarebbe pronto un triennale più numerosi benefit. Nello scacchiere di Simone Inzaghi, confermatissimo sulla panchina biancoceleste, Silva dovrebbe ricoprire il ruolo di vice Luis Alberto, offrendo però la possibilità di sperimentare anche moduli diversi, con un esterno di centrocampo (per un centrocampo a quattro) o un tridente avanzato.

Ma il mercato della Lazio formato Champions, non si fermerà al solo David Silva. La rosa va aumentata per non arrivare a finali di stagione come quello vissuto quest'anno. Serve un vice Strakosha. Due i nomi sul taccuino di Tare, Consigli (al momento il preferito) e Sepe. In difesa i candidati sono Kumbulla (che però sembra preferire l'Inter) e Milenkovic della Fiorentina. Qui i nomi potrebbero però essere due, se non addirittura tre.

Nella linea di centrocampo il punto più debole è stato quello dell'esterno sinistro. Jony non ha convinto e per questo è forte l'interesse per Fares della Spal, in dirittura d'arrivo. Per il ruolo di vice Lazzari invece si fanno i nomi di Faraoni del Verona e di Castagne dell'Atalanta: quest'ultima però appare una pista più complicata. Anche per i centrali di centrocampo si cercano nomi che possano fare al caso di Inzaghi. Il tutto con la grande incognita della possibile partenza di Milinkovic Savic.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incognita anche in avanti, dove Caicedo appare possibile partente. Borja Mayoral dal Real Madrid, Wesley dell'Aston Villa, Muriqi dal Fenerbahce i nomi più caldi.