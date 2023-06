Torreira apre alla Lazio: la situazione

La Lazio accelera le operazioni per regalare a Sarri rinforzi importanti in vista della prossima stagioen che vedrà i biancocelesti giocare in Champions League. Fra le richieste del tecnico cìè quella di un regista e gli occhi sono tutti su Torreira.

Lazio-Torreira, la conferma dell’agente

La Lazio punta Torreira. A confermare la volontà del club di Lotito è l’agente del centrocampista che ha dichiarato a “lalaziosiamonoi”: “Il Galatasaray non l’ha messo in vendita ma in settimana ho appuntamento con la Lazio per sentire la loro proposta. Giocano la Champions League e Lucas ha sempre amato l’Italia”. Torreira balza così al primo posto come candidato regista della futura Lazio superando nettamente Jorginho pupillo di Sarri.

Sarri ha dato l’ok

L’operazione è nella fase iniziale con la Lazio che dovrà trattare anche col Galatasaray fresco campione di Turchia. Torreira già nelle scorse stagioni si era proposto alla Lazio di Sarri e sarebbe favorevole all’arrivo nella Capitale, con la giusta proposta. Il tecnico apprezza molto il centrocampista sia per la sua qualità nel far girare il pallone sia per la sua aggressività in pressione. Proprio il pressing feroce è una caratteristica del Sarrismo e questo fa di Torreira una giocatore molto compatibile con i piani del tecnico. Altro punto a favore di Torreira (1996) la sua grande esperienza in Italia in Serie A con le maglie di Sampdoria e Fiorentina ma anche in big estere come Galatasaray, ora proprietario del suo cartellino, Atletico Madrid e Arsenal in Premier League. Alla Lazio Torreira ritroverebbe il suo compagno di nazionale Vecino.

Le cifre

Torreira al Galatasaray guadagna circa 2,5 milioni di euro cifra in linea col monte ingaggi della Lazio. Il club di Istanbul valuta il regista fra i 10 e i 16 milioni di euro. La Lazio lavorerà per strappare il giocatore con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto.