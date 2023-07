Calciomercato Lazio: si pensa a Hudson-Odoi

Continua il faticoso calciomercato della Lazio. Il mercato biancoceleste ha prodotto solo l'arrivo di Castellanos, troppo poco per preparare una stagione importante che segna il ritorno dei biancocelesti in Champions League. Fra i tanti nomi seguiti a Formello spunta anche quello di Hudson-Odoi.

Ragionamenti su Hudson-Odoi

La Lazio monitora la situazione di Hudson-Odoi. Esterno offensivo inglese classe 2000, Hudson-Odoi è di proprietà del Chelsea. Tornato a Londra dopo l'esperienza al Bayer Leverkusen (21 presenze e 1 gol), per i Blues è sul mercato. Per cedere il calciatori gli inglesi chiedono 8 milioni di euro. Per via della nuova norma della Figc Hudson-Odoi in quanto inglese non occuperà uno slot da extracomunitario.

Frizioni Sarri-Lotito

Sul profilo sono in atto valutazioni in casa Lazio. A Sarri il calciatore piace e lo ha già allenato nella sua esperienza a Londra, mentre Lotito frena. Il presidente biancoceleste non è del tutto convinto dell'integrità fisica del giocatore che negli ultimi anni è stato vittima di diverse infortuni. Questi tentennamenti in casa biancoceleste hanno portato il Fulham in pole per il giocatore.

Mercato non si sblocca

Il mercato della Lazio ristagna in colpi non portati a termine. Sono tanti i i no ricevuti da Lotito a partire dal Napoli per Zielinski e del Torino per Ricci (troppa distanza fra domanda e offerta). Sarri e il popolo laziale chiedono rinforzi, Lotito riflette e tiene aperte diverse trattative come quella di Sow (attenzione all'inserimento del Siviglia) e a quelle per Pellegrini e D'Ambrosio.