Lazio-Juventus altri affari in vista? Sarri dice sì a Bonucci

Il mercato della Lazio formalmente completato in attesa di altre uscite, vedi il secondo portiere, potrebbe riservare colpi ad effetto da parte di Lotito. Fra queste mosse a sorpresa c’è Leonardo Bonucci, bandiera della Juventus e della Nazionale ormai fuori rosa a Torino.

Bonucci alla Lazio?

La Lazio sta sondando il terreno per Leonardo Bonucci. Fra biancocelesti e giocatore ci sono state dei contatti con momenti di riflessione da tutte le parti. I rapporti fra Lazio e Juventus sono ottimi, con i biancocelesti che hanno chiuso il doppio colpo Pellegrini-Rovella dalla Vecchia Signora. I contatti sono fitti e si sta valutando attentamente l’operazione col giocatore che dovrebbe ridursi e non di poco l’ingaggio di 6 milioni di euro percepiti in bianconero. Si riflette su un annuale con opzione per il secondo anno a cifre intorno ai 2 milioni di euro.

Il punto

Bonucci, classe ’87, è stato messo fuori rosa da Allegri. Il difensore vuole spazio per giocarsi le possibilità, in caso di qualificazione azzurra, di giocare il prossimo Europeo e vorrebbe farlo giocando in Italia. La Lazio è una meta a lui gradita sia per la vicinanza a casa, è di Viterbo, ma anche perché apprezza molto Sarri (che ha dato il suo ok) e con cui ha vinto uno scudetto in bianconero. Inoltre la Lazio garantirebbe a Bonucci di giocare la Champions League. I dubbi del giocatore sono legati al minutaggio. La Lazio infatti ha trovato in Casale e Romagnoli l’equilibrio tattico perfetto che l’hanno resa una delle migliori difese d’Europa nella scorsa stagione e difficilmente Sarri andrà a toccare il suo impianto difensivo su cui ha lavorato tanto e bene. Per questo la concorrenza dell’Union Berlino è viva, con i tedeschi che invece garantirebbero a Bonucci un ruolo da assoluto titolare.

Il ruolo di Bonucci

Al netto dei contatti, l’arrivo di Bonucci anche da riserva porterebbe in dote alla Lazio tanta esperienza e carisma. A Formello arriverebbe un giocatore pronto e col dna vincente capace di vincere diversi titoli in Italia (431 presenze in Serie A) e in Nazionale segnando anche gol pesanti. Un ingresso importante e di esperienza, alla Pedro, per aiutare una squadra giovane che si appresta a disputare la Champions League e con poca esperienza in campo internazionale.