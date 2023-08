Calciomercato Lazio: niente Lloris, spunta Sepe come vice Provedel

La caduta rocambolesca in casa del Lecce, non cambia il piano mercato della Lazio. Con la cessione di Luis Maximiano all'Almeria, i biancocelesti sono alla ricerca di un secondo portiere.

Sfuma Lloris

Hugo Lloris non sarà il portiere della Lazio. L'estremo difensore francese è stato in trattativa per giorni con la Lazio ma alla fine l'affare è saltato. Nessun problema economico alla base, accordo sia col Tottenham che col giocatore, ma a fare saltare la trattativa è stata la posizione che avrebbe ricoperto il portiere campione del mondo con la Francia. La Lazio cercava un secondo portiere, un vice Provedel, non un titolare e l'opportunità di giocare poco non è stata gradita a Lloris. Evitato così pure un problemo interno a Formello, col vice (Lloris) che avrebbe guadagnato di più rispetto al titolare (Provedel).

Sepe il favorito

Il nome nuovo per il ruolo di vice-Provedel è quello di Luigi Sepe. Campano classe 1991, Sepe ha perso la titolarità nella Salernitana dall'arrivo di Ochoa e vuole lasciare i campani con cui è legato fino al 2024. Il giocatore accetterebbe volentieri il trasferimento a Roma da secondo portiere. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Fares.

Gli altri

In caso saltasse Sepe, che non è partito nemmeno con la Salernitana per la trasferta contro la Roma, nel mirino della Lazio c'è Joronen classe 1993 del Venezia. Tramonta la pista Ronnow dell'Union Berlin (che ha parato due rigori nell'ultima giornata di Bundesliga) per scelta di Sarri che preferisce il portiere campano. Altro nome in lizza è quello di Andrea Consigli, classe 1987, portiere di assoluta affidabilità ed esperienza del Sassuolo in cui si contende il posto da titolare col neo arrivato Cragno. Sfumato Audero, vicino alla Lazio ma che alla fine ha scelto l'Inter.