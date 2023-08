Calciomercato Lazio: ecco Sepe. I dettagli dell'affare

La trattativa per portare Lloris alla Lazio è ufficialmente saltata come avevamo annunciato qualche giorno fa. Sarà Sepe, ormai ex Salernitana il nuovo vice Provedel.

Lazio fatta per Sepe

Il portiere campano classe (1991) ha vinto la concorrenza con Lloris e con Joronen e sarà il portiere di riserva della Lazio 2023/2024. Dopo un ultimo approccio con Lloris, la Lazio ha cambiato rotta per non rompere l’equilibrio nello spogliatoio e intaccare la fiducia in Provedel (il francese voleva fare il titolare). L’arrivo di Sepe fa contento Sarri che conosce bene l’estremo difensore abile con i piedi e con grande esperienza in Serie A (173 presenze).

Le cifre

Sepe arriva alla Lazio con la formula del prestito secco per un anno. La Lazio pagherà il 50% dello stipendio annuale dell’estremo difensore, quindi 650mila euro. L’altra metà sarà a carico della Salernitana che ha accettato questa formula pur di lasciar partire il portiere che ormai aveva rotto con la società e in scadenza nel 2024. Sepe sarà a Roma fra oggi e domani per le visite mediche e corre per essere a disposizione della squadra già domenica nella sfida all’Olimpico contro il Genoa.

Sepe e Sarri

Per Sepe la Lazio sarà il terzo atto della sua carriera con Sarri. Il portiere ha infatti lavorato col tecnico laziale già ai tempi dell’Empoli e del Napoli. In Toscana nella stagione 2014/2015 Sepe è stato il titolare di Sarri mentre con i partenopei ha rivestito i panni invece del 12esimo uomo nelle due stagioni del Sarrismo napoletano.